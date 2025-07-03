Вражеский КАБ убил человека в Днепропетровской области

В Днепропетровской области российские войска утром нанесли удар КАБом, известно об одном погибшем, сообщил в четверг глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Утром враг атаковал Великомихайловскую громаду, что на Синельниковщине, КАБом. К сожалению, погиб мужчина - написал Лысак.

По его словам, загорелся частный дом.

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По данным главы ОВА в сводке за ночь, российская армия попала по Никопольщине. "Сначала обстреляла Мировскую громаду. Потом - райцентр. Применила тяжелую артиллерию. Погибших и пострадавших нет", - написал Лысак.