Ворожий удар по Миколаївській ОДА: кількість жертв зросла до 24

Цитата

“Станом на 07:00 1 квітня внаслідок влучання ворожої ракети в будівлю Миколаївської облдержадміністрації та її руйнування загинуло 24 людини. З-під завалів рятувальники вивільнили 23 тіла загиблих та 1 людина померла у лікарні”, – йдеться в повідомленні.

Доповнення

Як стало відомо від голови ОДА Віталія Кіма, 29 березня російські окупанти пробили наскрізь будівлю Миколаївської обласної державної адміністрації.

Згодом було розпочато розслідування щодо здійснення ракетного удару по ОДА у Миколаєві.



