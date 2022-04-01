Ворожий удар по Миколаївській ОДА: кількість жертв зросла до 24
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Кількість загиблих людей внаслідок ракетного удару в будівлю Миколаївської обласної державної адміністрації збільшилося до 24. Про це інформує ДСНС України, пише УНН.
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“Станом на 07:00 1 квітня внаслідок влучання ворожої ракети в будівлю Миколаївської облдержадміністрації та її руйнування загинуло 24 людини. З-під завалів рятувальники вивільнили 23 тіла загиблих та 1 людина померла у лікарні”, – йдеться в повідомленні.
Доповнення
Як стало відомо від голови ОДА Віталія Кіма, 29 березня російські окупанти пробили наскрізь будівлю Миколаївської обласної державної адміністрації.
Згодом було розпочато розслідування щодо здійснення ракетного удару по ОДА у Миколаєві.