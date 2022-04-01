Вражеский удар по Николаевской ОГА: количество жертв возросло до 24

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“По состоянию на 07:00 1 апреля в результате попадания вражеской ракеты в здание Николаевской облгосадминистрации и ее разрушения погибло 24 человека. Из-под завалов спасатели высвободили 23 тела погибших и 1 человек умер в больнице”, - говорится в сообщении.

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Как стало известно от председателя ОГА Виталия Кима, 29 марта российские оккупанты пробили насквозь здание Николаевской областной государственной администрации.

Впоследствии было начато расследование относительно ракетного удара по ОДА в Николаеве.



