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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Ворожий удар по Харкову: окупанти стріляли із РСЗВ, пошкоджені житловий будинок, офісні приміщення

Ворожий удар по Харкову: окупанти стріляли із РСЗВ, пошкоджені житловий будинок, офісні приміщення

Київ • УНН

 • 181861 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. Зранку ворог вдарив по Основ’янському району Харкова. За даними екстреної медичної допомоги, є 1 постраждалий, стан - легкий. Попередньо - окупанти стріляли із реактивних систем залпового вогню. Пошкоджені житловий будинок, офісні приміщення. На місці працюють всі профільні служби та оцінюють завдані окупантами руйнування, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Деталі

Синєгубов також додав, що по області протягом доби російські окупанти наносили удари по Харківському, Богодухівському, Чугуївському, Ізюмському районах.

Активні обстріли знову були на Чугуївщині. У Зміївській громаді на відкриту територію влучили одразу три одиниці боєприпасів. У цій же громаді окупанти знищили 30 га пшениці. Фермери та місцеві гасили вогонь власноруч.

У Богодухівському районі під ударами окупантів опинилися приватні будинки, господарчі споруди, протягом доби виникали кілька пожеж. В Золочевській громаді загинула 74-річна жінка, 4 людини поранені.

"Просимо жителів Харківщини бути вкрай обережними. Реактивні системи залпового вогню росіян можуть влучити в будь-яку точку Харкова. Ми наголошуємо на тому, що знаходитися на вулицях досі небезпечно. Війна триває. Тому не ігноруйте сигнали тривоги!", - закликав Синєгубов.

Нагадаємо 

Російські окупанти 21 липня обстріляли ринок у Харкові касетними боєприпасами, внаслідок чого четверо людей загинули, 25 отримали поранення.

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