Ворожий удар по Харкову: окупанти стріляли із РСЗВ, пошкоджені житловий будинок, офісні приміщення

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Синєгубов також додав, що по області протягом доби російські окупанти наносили удари по Харківському, Богодухівському, Чугуївському, Ізюмському районах.

Активні обстріли знову були на Чугуївщині. У Зміївській громаді на відкриту територію влучили одразу три одиниці боєприпасів. У цій же громаді окупанти знищили 30 га пшениці. Фермери та місцеві гасили вогонь власноруч.

У Богодухівському районі під ударами окупантів опинилися приватні будинки, господарчі споруди, протягом доби виникали кілька пожеж. В Золочевській громаді загинула 74-річна жінка, 4 людини поранені.

"Просимо жителів Харківщини бути вкрай обережними. Реактивні системи залпового вогню росіян можуть влучити в будь-яку точку Харкова. Ми наголошуємо на тому, що знаходитися на вулицях досі небезпечно. Війна триває. Тому не ігноруйте сигнали тривоги!", - закликав Синєгубов.

Нагадаємо

Російські окупанти 21 липня обстріляли ринок у Харкові касетними боєприпасами, внаслідок чого четверо людей загинули, 25 отримали поранення.