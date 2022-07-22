Ринок Харкова обстріляли касетними боєприпасами: четверо загиблих, 25 поранених

Цитата

"21 липня після обстрілу одного з ринків Харкова касетними боєприпасами загинули четверо мирних жителів, 25 поранено, вогнем знищено три автомобілі, пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні мерії Харкова у Telegram.

Деталі

Поліція області додала, що 21 липня під удари військових рф потрапили Харків, населені пункти області Золочів, Калугіно-Башкіровка, Лебяж’є, Рогань.

В результаті зруйновано зупинку громадського транспорту, пошкоджено житловий будинок, торговельні павільйони, автівки, приватні будинки громадян, господарчі споруди.

Доповнення

У Харкові 21 липня вранці росіяни вдарили по одному з найгустонаселеніших районів.