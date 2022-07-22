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Ринок Харкова обстріляли касетними боєприпасами: четверо загиблих, 25 поранених

Ринок Харкова обстріляли касетними боєприпасами: четверо загиблих, 25 поранених

Київ • УНН

 • 218515 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Російські окупанти 21 липня обстріляли ринок у Харкові касетними боєприпасами, внаслідок чого четверо людей загинули, 25 отримали поранення, повідомили у Харківській міській раді, пише УНН.

Цитата

"21 липня після обстрілу одного з ринків Харкова касетними боєприпасами загинули четверо мирних жителів, 25 поранено, вогнем знищено три автомобілі, пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні мерії Харкова у Telegram.

Деталі

Поліція області додала, що 21 липня під удари військових рф потрапили Харків, населені пункти області Золочів, Калугіно-Башкіровка, Лебяж’є, Рогань.

В результаті зруйновано зупинку громадського транспорту, пошкоджено житловий будинок, торговельні павільйони, автівки, приватні будинки громадян, господарчі споруди.

Доповнення

У Харкові 21 липня вранці росіяни вдарили по одному з найгустонаселеніших районів.

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