Рынок Харькова обстреляли кассетными боеприпасами: четверо погибших, 25 раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Российские оккупанты 21 июля обстреляли рынок в Харькове кассетными боеприпасами, в результате чего четыре человека погибли, 25 получили ранения, сообщили в Харьковском городском совете, пишет УНН.
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"21 июля после обстрела одного из рынков Харькова кассетными боеприпасами погибли четыре мирных жителя, 25 ранены, огнем уничтожены три автомобиля, повреждены объекты гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении мэрии Харькова в Telegram.
Детали
Полиция области добавила, что 21 июля под удары военных рф попали Харьков, населенные пункты области Золочев, Калугино-Башкировка, Лебяжье, Рогань.
В результате разрушена остановка общественного транспорта, повреждены жилой дом, торговые павильоны, автомобили, частные дома граждан, хозяйственные постройки.
Дополнение
В Харькове 21 июля утром россияне ударили по одному из самых густонаселенных районов.