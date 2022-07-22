Рынок Харькова обстреляли кассетными боеприпасами: четверо погибших, 25 раненых

Цитата

"21 июля после обстрела одного из рынков Харькова кассетными боеприпасами погибли четыре мирных жителя, 25 ранены, огнем уничтожены три автомобиля, повреждены объекты гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении мэрии Харькова в Telegram.

Детали

Полиция области добавила, что 21 июля под удары военных рф попали Харьков, населенные пункты области Золочев, Калугино-Башкировка, Лебяжье, Рогань.

В результате разрушена остановка общественного транспорта, повреждены жилой дом, торговые павильоны, автомобили, частные дома граждан, хозяйственные постройки.

Дополнение

В Харькове 21 июля утром россияне ударили по одному из самых густонаселенных районов.