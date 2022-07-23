Вражеский удар по Харькову: оккупанты стреляли из РСЗО, повреждены жилой дом, офисные помещения
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Утром враг ударил по Основянском районе Харькова. По данным экстренной медицинской помощи, есть 1 пострадавший, состояние – легкое. Предварительно – оккупанты стреляли из реактивных систем залпового огня. Поврежден жилой дом, офисные помещения. На месте работают все профильные службы и оценивают нанесенные оккупантами разрушения, сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
Синегубов также добавил, что по области в течение суток российские оккупанты наносили удары по Харьковскому, Богодуховскому, Чугуевскому, Изюмскому районам.
Активные обстрелы снова были на Чугуевщине. В Змиевской общине на открытую территорию попали сразу три единицы боеприпасов. В этой же общине оккупанты уничтожили 30 га пшеницы. Фермеры и местные тушили огонь своими руками.
В Богодуховском районе под ударами оккупантов оказались частные дома, хозяйственные постройки, в течение суток возникало несколько пожаров. В Золочевской общине погибла 74-летняя женщина, 4 человека ранены.
"Просим жителей Харьковщины быть крайне осторожными. Реактивные системы залпового огня россиян могут попасть в любую точку Харькова. Мы подчеркиваем, что находиться на улицах до сих пор опасно. Война продолжается. Поэтому не игнорируйте сигналы тревоги!", - призвал Синегубов.
Напомним
Российские оккупанты 21 июля обстреляли рынок в Харькове кассетными боеприпасами, в результате чего четыре человека погибли, 25 получили ранения.