Ворожий "приліт" був у селі під Харковом, під завалами може бути людина - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. "Приліт" під час сьогоднішнього обстрілу Харківщини був у селі у Харківському районі, під завалами може бути людина, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
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"За попередньою інформацією, «приліт» був у селі Циркуни Харківського району. Зафіксовано влучання у приватний житловий будинок. Під завалами може перебувати людина", - повідомив Синєгубов.
На місці працюють всі екстрені служби. Дані уточнюються.
Нагадаємо
Перед цим Синєгубов повідомив, що окупанти завдають удари по Харкову та області.