Окупанти завдають удари по Харкову та області - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Російські окупанти завдають удари по Харкову та області. Про це попередив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
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"Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!" - написав Синєгубов.
Перед цим кореспонденти Суспільного повідомили про вибух у Харкові.
Нагадаємо
Війська рф минулої доби обстріляли щонайменше 20 населених пунктів Харківщини.