Оккупанты наносят удары по Харькову и области - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Российские оккупанты наносят удары по Харькову и области. Об этом предупредил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
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"Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!" - написал Синегубов.
Перед этим корреспонденты "Суспільне" сообщили о взрыве в Харькове.
Напомним
Войска рф за прошлые сутки обстреляли не менее 20 населенных пунктов Харьковской области.