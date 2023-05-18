Оккупанты наносят удары по Харькову и области - глава ОВА

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"Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!" - написал Синегубов.

Перед этим корреспонденты "Суспільне" сообщили о взрыве в Харькове.

Напомним

Войска рф за прошлые сутки обстреляли не менее 20 населенных пунктов Харьковской области.