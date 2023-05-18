Війська рф минулої доби обстріляли щонайменше 20 населених пунктів Харківщини - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Минулої доби, 17 травня, російські окупанти обстріляли щонайменше 20 населених пунктів Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів Харківської області. Жертв та постраждалих унаслідок обстрілів немає, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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Зазначається, що ворог використав бойову авіацію у районах Масютівки, Кислівки та Першотравневого. Також війська рф завдали ракетного удару, попередньо із ЗРК С-300, по селі Циркуни Харківського району.
"Ракета влучила в землю. Попередньо, обійшлося без жертв та масштабних руйнувань. Пошкоджено приватний автомобіль", - повідомив Синєгубов.
Унаслідок двох обстрілів села Новоосинове Куп'янського району сталися лісові пожежі. Постраждалих та загиблих немає.
Крім цього, за минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили понад 8 га території та знешкодили 205 вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення окупанти здійснили чергову спробу наступу в районі Масютівки і отримали відсіч українських захисників.
Нагадаємо
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські війська посилили обстріли Харківської області, за місяць було 140 обстрілів, у тому числі 24 ракетні удари.