Войска рф за прошлые сутки обстреляли по меньшей мере 20 населенных пунктов Харьковщины - ОВА

Детали

Отмечается, что враг использовал боевую авиацию в районах Масютовки, Кисловки и Первомайского. Также войска рф нанесли ракетный удар, предварительно с ЗРК С-300, по селе Циркуны Харьковского района.

"Ракета попала в землю. Предварительно обошлось без жертв и масштабных разрушений. Поврежден частный автомобиль", - сообщил Синегубов.

В результате двух обстрелов села Новоосиново Купянского района произошли лесные пожары. Пострадавших и погибших нет.

Кроме того, за минувшие сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обследовали более 8 га территории и обезвредили 205 взрывоопасных предметов. На линии столкновения оккупанты предприняли очередную попытку наступления в районе Масютовки и получили отпор украинских защитников.

Напомним

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что российские войска усилили обстрелы Харьковской области, за месяц было 140 обстрелов, в том числе 24 ракетных удара.