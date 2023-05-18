Войска рф за прошлые сутки обстреляли по меньшей мере 20 населенных пунктов Харьковщины - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. За прошедшие сутки, 17 мая, российские оккупанты обстреляли по меньшей мере 20 населенных пунктов Харьковского, Купянского и Чугуевского районов Харьковской области. Жертв и пострадавших в результате обстрелов нет, сообщил глава Харьковской ОВ Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
Отмечается, что враг использовал боевую авиацию в районах Масютовки, Кисловки и Первомайского. Также войска рф нанесли ракетный удар, предварительно с ЗРК С-300, по селе Циркуны Харьковского района.
"Ракета попала в землю. Предварительно обошлось без жертв и масштабных разрушений. Поврежден частный автомобиль", - сообщил Синегубов.
В результате двух обстрелов села Новоосиново Купянского района произошли лесные пожары. Пострадавших и погибших нет.
Кроме того, за минувшие сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обследовали более 8 га территории и обезвредили 205 взрывоопасных предметов. На линии столкновения оккупанты предприняли очередную попытку наступления в районе Масютовки и получили отпор украинских защитников.
Напомним
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что российские войска усилили обстрелы Харьковской области, за месяц было 140 обстрелов, в том числе 24 ракетных удара.