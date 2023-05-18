Вражеский "прилет" был в селе под Харьковом, под завалами может быть человек - ОВА

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"По предварительной информации, «прилет» был в селе Циркуны Харьковского района. Зафиксировано попадание в частный жилой дом. Под завалами может находиться человек", - сообщил Синегубов.

На месте работают все экстренные службы. Данные уточняются.

Напомним

Перед этим Синегубов сообщил, что оккупанты наносят удары по Харькову и области.