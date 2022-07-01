Ворожий обстріл Одещини: кількість загиблих осіб зросла до 10

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"Кількість загиблих внаслідок влучання у багатоповерхівку зросла до десяти людей", - зазначив Братчук.

Нагадаємо

Під час повітряної тривоги на Одещині прогримів потужний вибух. Згодом стало відомо, що одна ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, друга - в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі. В багатоквартирному будинку повністю зруйновано один під’їзд у 9 поверхів.