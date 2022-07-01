Вражеский обстрел Одесской области: количество погибших выросло до 10
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. В результате попадания российской ракеты в многоэтажку в Одесской области количество погибших возросло до десяти. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, передает УНН.
Цитата
"Количество погибших в результате попадания в многоэтажку выросло до десяти человек", - отметил Братчук.
Напомним
Во время воздушной тревоги в Одесской области прогремел мощный взрыв. Позже стало известно, что одна ракета попала в 9-этажный жилой дом, вторая – в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе. В многоквартирном доме полностью разрушен один подъезд в 9 этажей.