Ворожий обстріл Хмельниччини: фахівці дослідили вміст шкідливих речовин в повітрі внаслідок атаки
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Фахівці провели дослідження на вміст шкідливих речовин в повітрі після ворожої атаки на Хмельницьку область 13 травня. Про це пише УНН з посиланням на Хмельницьку обласну військову адміністрацію.
Деталі
Зазначається, що ДУ "Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" до та під час воєнного стану здійснює щоденний моніторинг показників радіаційного фону та якості питної води.
"Після терористичної атаки 13 травня 2023 року фахівці установи провели дослідження на вміст шкідливих речовин у повітрі, перевірку якості води, грунту та радіаційного фону.
У результаті проведених лабораторних досліджень виявлено, що вміст шкіливих речовин у атмосферному повітрі на межі санітарно-захисних зон не перевищує допустимих значень", - написали в ОВА.
Там додали, що оскільки аналіз якості води, грунту та радіаційного фону перебуває в межах допустимих показників, загрози для життя населення немає.
Доповнення
Після обстрілу Хмельницької області 13 травня, мережею почала поширюватись інформація про ніби-то можливий витік шкідливих хімічних речовин у місті. Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин спростував цю інформацію.
"Ці чутки не відповідають дійсності і спрямовані на те, щоби посіяти паніку", - написав тоді він.