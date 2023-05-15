Вражеский обстрел Хмельницкой области: специалисты исследовали содержание вредных веществ в воздухе в результате атаки
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Специалисты провели исследования на содержание вредных веществ в воздухе после вражеской атаки на Хмельницкую область 13 мая. Об этом пишет УНН со ссылкой на Хмельницкую областную военную администрацию.
Детали
Отмечается, что ГУ "Хмельницкий областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины" до и во время военного положения осуществляет ежедневный мониторинг показателей радиационного фона и качества питьевой воды.
"После террористической атаки 13 мая 2023 года специалисты учреждения провели исследования на содержание вредных веществ в воздухе, проверку качества воды, почвы и радиационного фона.
В результате проведенных лабораторных исследований выявлено, что содержание вредных веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитных зон не превышает допустимых значений", - написали в ОВА.
Там добавили, что поскольку анализ качества воды, почвы и радиационного фона находится в пределах допустимых показателей, угрозы для жизни населения нет.
Дополнение
После обстрела Хмельницкой области 13 мая, в сети начала распространяться информация о якобы возможной утечке вредных химических веществ в городе. Городской голова Хмельницкого Александр Симчишин опроверг эту информацию.
"Эти слухи не соответствуют действительности и направлены на то, чтобы посеять панику", - написал тогда он.