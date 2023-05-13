Удар по Хмельницькому: мер спростував інформацію про витік шкідливих хімічних речовин
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин спростував інформацію про витік шкідливих хімічних речовин після удару рф, передає УНН.
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"Окрім ракет і безпілотників, ворог воює з нами й інформаційними методами. Наразі мережею поширюється інформація про ніби-то можливий витік шкідливих хімічних речовин у місті. Ці чутки не відповідають дійсності і спрямовані на те, щоби посіяти паніку", - написав Симчишин.
Міський голова Хмельницького закликав не реагувати на провокації і зберігати інформаційну гігієну.
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