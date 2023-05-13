Удар по Хмельницкому: мэр опроверг информацию об утечке вредных химических веществ

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"Кроме ракет и беспилотников, враг воюет с нами и информационными методами. Сейчас в сети распространяется информация о якобы возможной утечке вредных химических веществ в городе. Эти слухи не соответствуют действительности и направлены на то, чтобы посеять панику", - написал Симчишин.

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