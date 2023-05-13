Ворожа атака на Хмельниччину: кількість постраждалих наближається до 30
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Кількість постраждалих через нічну атаку армії рф на Хмельниччину наближається до 30 людей, повідомив Хмельницький міський голова Олександр Симчишин в ефірі телемарафону, пише УНН.
Цитата
"Приліт був в одній із сусідніх громад - Хмельницького району, але Хмельницька громада дуже серйозно відчула наслідки цього прильоту. У нас величезна кількість пошкоджень, якщо брати загальну ситуацію,.. то це найбільші пошкодження, починаючи з початку війни з 2014 року, і від 24 лютого 2022 року. Мова йде про пошкодження і в самому місті, і в селах нашої громади. Маємо станом на зараз 21 звернення у нашу міську лікарню, з цих 21 особи.. двоє людей госпіталізовано. Також є звернння в інші медичні заклади... Кількість постраждалих наразі уже наближається до 30. Але ступінь поранень не великий... Жттю людей нічого не загрожує", - сказав Симчишин.
Доповнення
У небі над Україною у ніч на 13 травня під час ворожої атаки "шахедами" знищили 17 ворожих ударних дронів - з усього 21 запуска.
Внаслідок ворожої атаки на Хмельницьку область 13 травня є приліт по критичній інфраструктурі, окремі потяги сьогодні слідуватимуть зміненим графіком.