Вражеская атака на Хмельницкую область: количество пострадавших приближается к 30

Цитата

"Прилет был в одной из соседних громад - Хмельницкого района, но Хмельницкая громада очень серьезно почувствовала последствия этого прилета. У нас огромное количество повреждений, если брать общую ситуацию,... то это самые большие повреждения, начиная с начала войны с 2014 года, и с 24 февраля 2022 года. Речь идет о повреждениях и в самом городе, и в селах нашей громады. Есть по состоянию на сейчас 21 обращение в нашу городскую больницу, из этих 21 человека... два человека госпитализированы. Также есть обращения в другие медицинские учреждения... Количество пострадавших сейчас уже приближается к 30. Но степень ранений не большая... Жизни людей ничего не угрожает", - сказал Симчишин.

Дополнение

В небе над Украиной в ночь на 13 мая во время вражеской атаки "шахедами" уничтожили 17 вражеских ударных дронов - из всего 21 запуска.

Вследствие вражеской атаки на Хмельницкую область 13 мая есть прилет по критической инфраструктуре, отдельные поезда сегодня будут следовать по измененному графику.