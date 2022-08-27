Ворожий обстріл Харкова: ушкодження отримала 61-річна жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Російські загарбники обстріляли Харків. Під ударом опинилася центральна частина міста в Основ'янському та Київському районах. 61-річна жінка отримала ушкодження. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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Близько 2 ночі дві ракети вдарили в дорогу в Київському та Основ'янському районах. Пошкодження отримали навколишні будинки. В Основ'янському районі один з осколків влучив у вікно квартири, 61-річна жінка отримала ушкодження. Госпіталізації не потребувала.
Наразі на місцях ударів тривають пошуково-рятувальні роботи. Інформація уточнюється.
Протягом минулої доби ворог продовжував обстріли Чугуївського, Богодухівського, Ізюмського та Харківського районів області. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, цивільні промислові об'єкти, сталися пожежі.
В Харківському районі один з російських снарядів влучив у трактор в полі. Загинув 71-річний чоловік. В Ізюмському районі через обстріли загорівся склад з насінням соняшника. Близько 500 тонн соняшника вдалося врятувати.
"На лінії зіткнення ворог продовжує обстріли наших позицій зі ствольної та реактивної артилерії. Російські окупанти намагалися йти в наступ в напрямку Дементіївки, але під вогнем наших захисників відступили з втратами. Підтримуємо ЗСУ та продовжуємо працювати на перемогу!", - зазначив він.
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