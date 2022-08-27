Мер Харкова показав наслідки нічних прильотів: постраждала історична будівля та школа

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"Постраждала історична будівля, будинок купця Адама Піотровського, яку ми реставрували кілька років тому. Постраждала школа у центрі Харкова. Про жертв та постраждалих інформації від ДСНС немає. Сподіваюся, цього разу обійшлося", - зазначив він.

Нагадаємо

Російські окупанти запустили в напрямку Харкова дві ракети. Перша вибухнула в повітрі, а друга впала на території Чугуївського району.