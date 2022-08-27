Мэр Харькова показал последствия ночных прилетов: пострадало историческое здание и школа
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Российские захватчики обстреляли Харьков. Мэр города Игорь Терехов показал последствия ночных прилетов. Пострадало историческое здание – дом купца Адама Пиотровского и школа, передает УНН.
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"Пострадало историческое здание, дом купца Адама Пиотровского, которое мы реставрировали несколько лет назад. Пострадала школа в центре Харькова. О жертвах и пострадавших информации от ГСЧС нет. Надеюсь, на этот раз обошлось", - отметил он.
Напомним
Российские оккупанты запустили в направлении Харькова две ракеты. Первая взорвалась в воздухе, а вторая упала на территории Чугуевского района.