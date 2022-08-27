Вражеский обстрел Харькова: повреждения получила 61-летняя женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Российские захватчики обстреляли Харьков. Под ударом оказалась центральная часть города в Основянском и Киевском районах. 61-летняя женщина получила повреждения. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Детали
Около 2 ночи две ракеты ударили в дорогу в Киевском и Основянском районах. Повреждения получили окрестные дома. В Основянском районе один из осколков попал в окно квартиры, 61-летняя женщина получила повреждения. В госпитализации не нуждалась.
В настоящее время на местах ударов продолжаются поисково-спасательные работы. Информация уточняется.
За прошедшие сутки враг продолжал обстрелы Чугуевского, Богодуховского, Изюмского и Харьковского районов области. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, гражданские промышленные объекты, произошли пожары.
В Харьковском районе один из российских снарядов попал в трактор в поле. Погиб 71-летний мужчина. В Изюмском районе из-за обстрелов загорелся склад с семенами подсолнечника. Около 500 тонн подсолнечника удалось спасти.
"На линии столкновения враг продолжает обстрелы наших позиций со ствольной и реактивной артиллерии. Российские оккупанты пытались идти в наступление в направлении Дементиевки, но под огнем наших защитников отступили с потерями. Поддерживаем ВСУ и продолжаем работать на победу!", - отметил он.
Напомним
Российские захватчики обстреляли Харьков. Мэр города Игорь Терехов показал последствия ночных прилетов. Пострадало историческое здание – дом купца Адама Пиотровского и школа.