Вражеский обстрел Харькова: повреждения получила 61-летняя женщина

Детали

Около 2 ночи две ракеты ударили в дорогу в Киевском и Основянском районах. Повреждения получили окрестные дома. В Основянском районе один из осколков попал в окно квартиры, 61-летняя женщина получила повреждения. В госпитализации не нуждалась.

В настоящее время на местах ударов продолжаются поисково-спасательные работы. Информация уточняется.

За прошедшие сутки враг продолжал обстрелы Чугуевского, Богодуховского, Изюмского и Харьковского районов области. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, гражданские промышленные объекты, произошли пожары.

В Харьковском районе один из российских снарядов попал в трактор в поле. Погиб 71-летний мужчина. В Изюмском районе из-за обстрелов загорелся склад с семенами подсолнечника. Около 500 тонн подсолнечника удалось спасти.

"На линии столкновения враг продолжает обстрелы наших позиций со ствольной и реактивной артиллерии. Российские оккупанты пытались идти в наступление в направлении Дементиевки, но под огнем наших защитников отступили с потерями. Поддерживаем ВСУ и продолжаем работать на победу!", - отметил он.

Напомним

Российские захватчики обстреляли Харьков. Мэр города Игорь Терехов показал последствия ночных прилетов. Пострадало историческое здание – дом купца Адама Пиотровского и школа.