Ворожа атака на Харків: троє поранених, під ударом пологовий будинок
Київ • УНН
Внаслідок ранкової атаки на Харків 11 липня троє людей отримали поранення. Удар прийшовся на Салтівський район, зачепивши пологовий будинок, де перебували породіллі з немовлятами, які, на щастя, не постраждали.
Внаслідок ворожої атаки по Харкову вранці у п'ятницю, 11 липня, поранень зазнали троє людей. Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.
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"На дану хвилину троє постраждалих внаслідок атаки на Салтівський район Харкова", - написав Синєгубов.
Цю інформацію підтвердив міський голова Харкова Ігор Терехов. Він додав, що ранковими вибухами зачепило пологовий будинок, де знаходилися породіллі з немовлятами.
Зараз будемо їх евакуйовувати в інший медзаклад
Він уточнив, що, на щастя, ніхто з них не постраждав.
Нагадаємо
Вранці у п'ятницю, 11 липня, ворог атакував центр Харкова "шахедами". Удар прийшовся в район житлової забудови. У центрі міста, внаслідок ворожого обстрілу, постраждав працюючий медичний заклад - за первинною інформацією, там вилетіли шибки.
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