Вражеская атака на Харьков: трое раненых, под ударом роддом

В результате вражеской атаки по Харькову утром в пятницу, 11 июля, ранения получили три человека. Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.

Детали

"На данную минуту трое пострадавших в результате атаки на Салтовский район Харькова", - написал Синегубов.

Эту информацию подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов. Он добавил, что утренними взрывами задело родильный дом, где находились роженицы с младенцами.

Сейчас будем их эвакуировать в другое медучреждение - написал Терехов.

Он уточнил, что, к счастью, никто из них не пострадал.

Напомним

Утром в пятницу, 11 июля, враг атаковал центр Харькова "шахедами". Удар пришелся в район жилой застройки. В центре города, в результате вражеского обстрела, пострадало работающее медицинское учреждение - по первичной информации, там вылетели стекла.

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