Вражеская атака на Харьков: трое раненых, под ударом роддом

$41.770.07
48.840.21
ukenru
Выполнили контракт – ответственны за контрагента? Эксперты обращают внимание на пробелы в подходах к ответственности заказчиков в хозяйственных отношениях
Эксклюзив
10 июля, 14:43 • 102959 просмотра
Выполнили контракт – ответственны за контрагента? Эксперты обращают внимание на пробелы в подходах к ответственности заказчиков в хозяйственных отношениях
Эксклюзив
10 июля, 13:59 • 112995 просмотра
Без самолетостроения нет полной обороны: почему авиация должна быть в Defence City
10 июля, 13:33 • 61957 просмотра
Украина привлекла 10 млрд евро: Зеленский заявил, что на Конференции по восстановлению подписано 200 соглашений
Эксклюзив
10 июля, 13:06 • 58850 просмотра
Отмена маркетинга уничтожает аптеки – экономист Кушнирук
10 июля, 11:35 • 42565 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине за июнь достигло максимума за три года: миссия ООН по правам человека
10 июля, 10:35 • 80969 просмотра
ЕС запускает новый фонд для восстановления Украины и объявил о возможности привлечь до €10 млрд
10 июля, 09:06 • 28103 просмотра
Убийство сотрудника СБУ в Киеве: открыто уголовное производство
10 июля, 05:46 • 31708 просмотра
Полицейская среди жертв атаки рф на Киев: показали последствия
10 июля, 05:30 • 109902 просмотра
Еврокубковый поход "Шахтера": анонс матча против "Ильвеса", где смотреть и кто фаворит
Эксклюзив
10 июля, 05:21 • 29507 просмотра
Конференция по восстановлению Украины в Риме: какой помощи стоит ожидать и какие суммы нужны нашему государству
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
1м/с
90%
746мм
Популярные новости
Умер ведущий футболист и бывший тренер львовских "Карпат" Степан Юрчишин10 июля, 18:47 • 9758 просмотра
Крупнейшая в РФ электрогенерирующая компания тонет в долгах - ЦПД10 июля, 19:00 • 5760 просмотра
путин плохо разыграл свои карты, отношения с Трампом обострились - NYT10 июля, 19:04 • 9376 просмотра
Смерть министра транспорта рф подпитывает спекуляции об ухудшении условий жизни кремлевских элит - АР10 июля, 19:52 • 9506 просмотра
Непогода парализовала Черкасскую область: поваленные деревья и обесточенные села00:48 • 8128 просмотра
публикации
Автомобиль почти за 3 миллиона: объяснит ли глава АРМА Дума, кто и зачем одобрил эту "роскошную" закупку10 июля, 15:21 • 73095 просмотра
Выполнили контракт – ответственны за контрагента? Эксперты обращают внимание на пробелы в подходах к ответственности заказчиков в хозяйственных отношениях
Эксклюзив
10 июля, 14:43 • 102965 просмотра
Без самолетостроения нет полной обороны: почему авиация должна быть в Defence City
Эксклюзив
10 июля, 13:59 • 112997 просмотра
Судебная тишина и зарплата 641 тысяча гривен: что известно о деле главного юриста НБУ Александра Зимы10 июля, 12:07 • 102492 просмотра
Еврокубковый поход "Шахтера": анонс матча против "Ильвеса", где смотреть и кто фаворит 10 июля, 05:30 • 109905 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Эммануэль Макрон
Дональд Трамп
Елена Зеленская
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Рим
Великобритания
Франция
Реклама
УНН Lite
Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли из-за продажи винодельни10 июля, 17:43 • 23589 просмотра
Кейт Миддлтон впервые почти за 2 года заметили в тиаре9 июля, 08:49 • 166403 просмотра
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 294111 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 471427 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 298696 просмотра
Актуальное
R-360 Нептун
MIM-104 Patriot
Старлинк
Signal
Ланцет (барражирующий боеприпас)

Вражеская атака на Харьков: трое раненых, под ударом роддом

Киев • УНН

 • 410 просмотра

В результате утренней атаки на Харьков 11 июля три человека получили ранения. Удар пришелся на Салтовский район, задев роддом, где находились роженицы с младенцами, которые, к счастью, не пострадали.

Вражеская атака на Харьков: трое раненых, под ударом роддом

В результате вражеской атаки по Харькову утром в пятницу, 11 июля, ранения получили три человека. Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.

Детали

"На данную минуту трое пострадавших в результате атаки на Салтовский район Харькова", - написал Синегубов.

Эту информацию подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов. Он добавил, что утренними взрывами задело родильный дом, где находились роженицы с младенцами.

Сейчас будем их эвакуировать в другое медучреждение

- написал Терехов.

Он уточнил, что, к счастью, никто из них не пострадал.

Напомним

Утром в пятницу, 11 июля, враг атаковал центр Харькова "шахедами". Удар пришелся в район жилой застройки. В центре города, в результате вражеского обстрела, пострадало работающее медицинское учреждение - по первичной информации, там вылетели стекла.

Ночной удар по Чугуеву: разрушены дома и больница, есть раненые11.07.25, 04:03 • 2578 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Харьков
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9