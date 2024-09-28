Ворожа атака БПЛА на Київщину: показали наслідки

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Внаслідок атаки рф на Київську область пошкоджено шість приватних будинків, господарську та адміністративну будівлі, ангар підприємства. Сталося загорання трав'яного настилу, інформація про постраждалих відсутня.

Сьогодні, 28 вересня, внаслідок чергової атаки рф на Київську область пошкодження зазнали будинки місцевих жителів. Наслідки ворожої атаки показала у Telegram поліція Київщини, передає УНН

Деталі

За даними правоохоронців, станом на 10:00 зазнали пошкоджень шість приватних будинків, господарська та адміністративна будівля, ангар приватного підприємства. Також сталося загорання травʼяного настилу. Рятувальники локалізували пожежу. Інформація про постраждалих наразі відсутня.

На місці продовжують працювати слідчо-оперативні групи та інші профільні служби.

Раніше УНН повідомляв, що армія рф у ніч на 28 вересня атакувала ударними безпілотниками Київську область, ворожі цілі були збиті, влучань та постраждалих не зафіксовано. Наразі уламки збитих цілей зафіксовані в 4-х районах. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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