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Київщина зазнала атаки БПЛА: влучань та постраждалих немає, уламки збитих цілей зафіксовані в 4-х районах

Київ • УНН

 • 15099 перегляди

Вночі російські БПЛА атакували Київську область. ППО збило ворожі цілі, але уламки пошкодили шість приватних будинків, господарчу та адміністративну будівлі, а також дах ангару. Постраждалих немає.

Армія рф у ніч на 28 вересня атакувала ударними безпілотниками Київську область,  ворожі цілі були збиті, влучань та постраждалих не зафіксовано. Наразі уламки збитих цілей зафіксовані в 4-х районах. Про це у суботу розповів начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, передає УНН

Вночі Київщина була атакована ударними БпЛА. В регіоні працювали сили ППО. Ворожі цілі були знищені. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих немає. Наразі уламки збитих цілей зафіксовані в 4-х районах

- написав Кравченко у Facebook. 

За його словами, внаслідок падіння уламків збитих цілей в одному з населених пунктів пошкоджено шість приватних будинків, господарча та адміністративна будівлі.  Пошкодження незначні, в будинках вибито вікна.

В іншому районі пошкоджено дах ангару приватного підприємства. Також виявлено падіння уламків на території пожежної частини.

Зафіксовано декілька загорань трав'яного настилу. Всі пожежі ліквідовані.

Оперативні групи продовжують фіксувати наслідки атаки.

Під час повітряної атаки на Київ ППО знищила всі БпЛА: уламки пошкодили будівлю в Оболонському районі28.09.24, 06:51 • 58262 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаКиївщина

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