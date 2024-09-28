Під час повітряної атаки на Київ ППО знищила всі БпЛА: уламки пошкодили будівлю в Оболонському районі

Під час 10 повітряної атака на Київ з початку вересня ППО знищила всі дрони-камікадзе. Ворожі уламки пошкодили нежитлове приміщення в Оболонському районі. Про це повідомляє начальник КМВА Сергій Попко, передає УНН.

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Цієї ночі Київ знову зазнав масованої повітряної атаки – вже десятої з початку вересня. Як і під час попередніх нападів, російська армія використала ударні безпілотники, попередньо "Shahed". Агресор запустив дрони з південного та північно-східного напрямків.

Повітряна тривога у столиці тривала близько трьох годин, під час яких кілька хвиль дронів атакували місто. За попередніми даними, сили ППО знищили всі приблизно півтора десятка безпілотників ще на підступах до Києва.

Відомо про падіння уламків у Оболонському районі, внаслідок чого було пошкоджено нежитлове приміщення. Інформації про постраждалих наразі немає. Оперативна інформація уточнюється.

ППО працює на Київщині через загрозу атаки БпЛА