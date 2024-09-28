Во время воздушной атаки на Киев ПВО уничтожила все БпЛА: обломки повредили здание в Оболонском районе

Во время 10 воздушной атака на Киев с начала сентября ПВО уничтожила все дроны-камикадзе. Вражеские обломки повредили нежилое помещение в Оболонском районе. Об этом сообщает начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.

Детали

Этой ночью Киев снова подвергся массированной воздушной атаке - уже десятой с начала сентября. Как и во время предыдущих нападений, российская армия использовала ударные беспилотники, предварительно «Shahed». Агрессор запустил дроны с южного и северо-восточного направлений.

Воздушная тревога в столице длилась около трех часов, во время которых несколько волн дронов атаковали город. По предварительным данным, силы ПВО уничтожили все примерно полтора десятка беспилотников еще на подступах к Киеву.

Известно о падении обломков в Оболонском районе, в результате чего было повреждено нежилое помещение. Информации о пострадавших пока нет. Оперативная информация уточняется.

ПВО работает на Киевщине из-за угрозы атаки БпЛА