Во время воздушной атаки на Киев ПВО уничтожила все БпЛА: обломки повредили здание в Оболонском районе

ukenru
Эксклюзив
Психологические вызовы ветеранов: психотерапевт рассказал, какой этап адаптации к гражданской жизни является самым сложным
  •  101133 просмотра

Психологические вызовы ветеранов: психотерапевт рассказал, какой этап адаптации к гражданской жизни является самым сложным

Эксклюзив
Петиция об увольнении главы АРМА Думы может дать толчок к изменениям в управлении активами - юрист
  •  106778 просмотра

Петиция об увольнении главы АРМА Думы может дать толчок к изменениям в управлении активами - юрист

Трамп перед встречей с Зеленским сделал заявление по Украине: что сказал
  •  106836 просмотра

Трамп перед встречей с Зеленским сделал заявление по Украине: что сказал

Более 1,5 млн грн зарплаты и десятки тысяч наличной валюты. Что указал в декларации чиновник НБУ Поляруш, который угрожал военному
  •  106099 просмотра

Более 1,5 млн грн зарплаты и десятки тысяч наличной валюты. Что указал в декларации чиновник НБУ Поляруш, который угрожал военному

Эксклюзив
Для качественного старта пенсионной реформы нужно 15 млрд грн - Жолнович
  •  101308 просмотра

Для качественного старта пенсионной реформы нужно 15 млрд грн - Жолнович

Эксклюзив
Глава АРМА Дума, скорее всего, проигнорирует замечания о непрозрачности - экс-секретарь Общественного совета
  •  85773 просмотра

Глава АРМА Дума, скорее всего, проигнорирует замечания о непрозрачности - экс-секретарь Общественного совета

Эксклюзив
Предприниматели сами предлагают вакансии: как трудоустраиваются переселенцы из модульного городка в Киевской области
  •  95162 просмотра

Предприниматели сами предлагают вакансии: как трудоустраиваются переселенцы из модульного городка в Киевской области

Эксклюзив
Полиция открыла уголовное производство из-за угроз чиновника НБУ Поляруша убийством военному-добровольцу
  •  89208 просмотра

Полиция открыла уголовное производство из-за угроз чиновника НБУ Поляруша убийством военному-добровольцу

Эксклюзив
В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни
  •  119116 просмотра

В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни

Эксклюзив
После админреформы имеем свою полицейскую станцию и собираемся строить новую амбулаторию - староста села на Киевщине
26 сентября 2024, 14:23  •  117289 просмотра

После админреформы имеем свою полицейскую станцию и собираемся строить новую амбулаторию - староста села на Киевщине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Нацбанке начали служебную проверку в отношении Поляруша, который угрожал расправой военному

В Нацбанке начали служебную проверку в отношении Поляруша, который угрожал расправой военному

  •  39248 просмотра
МИД Украины выразил разочарование решением Международной федерации Красного Креста в отношении российского Красного Креста

МИД Украины выразил разочарование решением Международной федерации Красного Креста в отношении российского Красного Креста

  •  49873 просмотра
Враг атакует: активность ударных БпЛА зафиксирована в нескольких областях Украины

Враг атакует: активность ударных БпЛА зафиксирована в нескольких областях Украины

  •  29686 просмотра
Генштаб: произошло 170 боестолкновений: самые горячие направления - Покровское и Кураховское

Генштаб: произошло 170 боестолкновений: самые горячие направления - Покровское и Кураховское

  •  18746 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве объявлена воздушная тревога

  •  29293 просмотра
публикации
Улучшение инфраструктуры и услуг для населения: как на Киевщине развиваются села, которые вошли в городские громады

Улучшение инфраструктуры и услуг для населения: как на Киевщине развиваются села, которые вошли в городские громады

  •  113516 просмотра
Шерше ля фам, или как "скрытая" сожительница может лишить карьеры одного из главных налоговиков

Шерше ля фам, или как "скрытая" сожительница может лишить карьеры одного из главных налоговиков

  •  113166 просмотра
Углава подал иск в суд и требует признать его увольнение с должности первого заместителя директора НАБУ незаконным

Углава подал иск в суд и требует признать его увольнение с должности первого заместителя директора НАБУ незаконным

  •  114366 просмотра
В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни

В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни
Эксклюзив

  •  119116 просмотра
Бездействие или избирательность: почему АРМА работает только под давлением медиа

Бездействие или избирательность: почему АРМА работает только под давлением медиа

26 сентября 2024, 12:37  •  148608 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
28 сентября: Международный день всеобщего доступа к информации, День кролика

28 сентября: Международный день всеобщего доступа к информации, День кролика

  •  12936 просмотра
Пять фильмов о мире магии и иллюзий: что посмотреть в выходные

Пять фильмов о мире магии и иллюзий: что посмотреть в выходные

  •  49044 просмотра
Оригинальный рецепт: в Китае в KFC появилось латте со вкусом курицы и специй

Оригинальный рецепт: в Китае в KFC появилось латте со вкусом курицы и специй

  •  59430 просмотра
27 сентября: Всемирный день туризма, День чешского пива

27 сентября: Всемирный день туризма, День чешского пива

27 сентября 2024, 03:09  •  106901 просмотра
SeaBaby теперь в Антарктиде: украинские полярники выбрали имя для новорожденного тюленя

SeaBaby теперь в Антарктиде: украинские полярники выбрали имя для новорожденного тюленя

26 сентября 2024, 15:14  •  112911 просмотра
Актуальное
Во время воздушной атаки на Киев ПВО уничтожила все БпЛА: обломки повредили здание в Оболонском районе

Во время воздушной атаки на Киев ПВО уничтожила все БпЛА: обломки повредили здание в Оболонском районе

Киев  •  УНН

28 сентября 2024, 03:51  •  8204 просмотра

Read in English

Киев подвергся массированной воздушной атаке с использованием дронов «Shahed». ПВО уничтожила около 15 беспилотников, обломки повредили нежилое помещение в Оболонском районе, пострадавших нет.

Во время 10 воздушной атака на Киев с начала сентября ПВО уничтожила все дроны-камикадзе. Вражеские обломки повредили нежилое помещение в Оболонском районе. Об этом сообщает начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.

Детали

Этой ночью Киев снова подвергся массированной воздушной атаке -  уже десятой с начала сентября. Как и во время предыдущих нападений, российская армия использовала ударные беспилотники, предварительно «Shahed». Агрессор запустил дроны с южного и северо-восточного направлений.

Воздушная тревога в столице длилась около трех часов, во время которых несколько волн дронов атаковали город. По предварительным данным, силы ПВО уничтожили все примерно полтора десятка беспилотников еще на подступах к Киеву.

Известно о падении обломков в Оболонском районе, в результате чего было повреждено нежилое помещение. Информации о пострадавших пока нет. Оперативная информация уточняется.

ПВО работает на Киевщине из-за угрозы атаки БпЛА28 сентября 2024, 01:52 • 12756 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаКиев
kievskaya-gorodskaya-gosudarstvennaya-administratsiyaКиевская городская государственная администрация
serhii-popkoСергей Попко
kievКиев