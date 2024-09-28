Киевщина подверглась атаке БПЛА: попаданий и пострадавших нет, обломки сбитых целей зафиксированы в 4-х районах

Армия рф в ночь на 28 сентября атаковала ударными беспилотниками Киевскую область, вражеские цели были сбиты, попаданий и пострадавших не зафиксировано. Сейчас обломки сбитых целей зафиксированы в 4-х районах. Об этом в субботу рассказал начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

Ночью Киевщина была атакована ударными БпЛА. В регионе работали силы ПВО. Вражеские цели были уничтожены. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. Пострадавших нет. Сейчас обломки сбитых целей зафиксированы в 4-х районах - написал Кравченко в Facebook.

По его словам, в результате падения обломков сбитых целей в одном из населенных пунктов повреждены шесть частных домов, хозяйственное и административное здания. Повреждения незначительные, в домах выбиты окна.

В другом районе повреждена крыша ангара частного предприятия. Также обнаружено падение обломков на территории пожарной части.

Зафиксировано несколько возгораний травяного настила. Все пожары ликвидированы.

Оперативные группы продолжают фиксировать последствия атаки.

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