Вражеская атака БПЛА на Киевщину: показали последствия

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В результате атаки рф на Киевскую область повреждены шесть частных домов, хозяйственное и административное здания, ангар предприятия. Произошло возгорание травяного настила, информация о пострадавших отсутствует.

Сегодня, 28 сентября, в результате очередной атаки рф на Киевскую область повреждения получили дома местных жителей. Последствия вражеской атаки показала в Telegram полиция Киевщины, передает УНН

Детали

По данным правоохранителей, по состоянию на 10:00 повреждены шесть частных домов, хозяйственное и административное здание, ангар частного предприятия. Также произошло возгорание травяного настила. Спасатели локализовали пожар. Информация о пострадавших пока отсутствует.

На месте продолжают работать следственно-оперативные группы и другие профильные службы.

Ранее УНН сообщал, что армия рф в ночь на 28 сентября атаковала ударными беспилотниками Киевскую область, вражеские цели были сбиты, попаданий и пострадавших не зафиксировано. Сейчас обломки сбитых целей зафиксированы в 4-х районах. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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