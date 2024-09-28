Вражеская атака БПЛА на Киевщину: показали последствия

Сегодня, 28 сентября, в результате очередной атаки рф на Киевскую область повреждения получили дома местных жителей. Последствия вражеской атаки показала в Telegram полиция Киевщины, передает УНН.

Детали

По данным правоохранителей, по состоянию на 10:00 повреждены шесть частных домов, хозяйственное и административное здание, ангар частного предприятия. Также произошло возгорание травяного настила. Спасатели локализовали пожар. Информация о пострадавших пока отсутствует.

На месте продолжают работать следственно-оперативные группы и другие профильные службы.

Ранее УНН сообщал, что армия рф в ночь на 28 сентября атаковала ударными беспилотниками Киевскую область, вражеские цели были сбиты, попаданий и пострадавших не зафиксировано. Сейчас обломки сбитых целей зафиксированы в 4-х районах.