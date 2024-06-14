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Ворог вранці обстріляв зону відпочинку в Очакові на Миколаївщині: сталася пожежа

Ворог вранці обстріляв зону відпочинку в Очакові на Миколаївщині: сталася пожежа

Київ • УНН

 • 34117 перегляди

Ворог обстріляв рекреаційну зону Очакова Миколаївської області з окупованого Кінбурнського півострова, внаслідок чого виникла пожежа в дерев'яних будиночках, яку вдалося швидко ліквідувати без жертв.

Російські війська сьогодні вранці обстріляли рекреаційну зону Очакова Миколаївської області, внаслідок чого сталася пожежа в дерев'яних будиночках, повідомили у ДСНС України у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні зранку ворог обстріляв рекреаційну зону міста Очаків, що на Миколаївщині. Артобстріл здійснено з тимчасово окупованого Кінбурнського півострова. Виникла пожежа дерев'яних будиночків", - повідомили у ДСНС у соцмережах.

Вогнеборці, як вказано, оперативно загасили загорання.

Інформація щодо постраждалих не надходила.

На Миколаївщині вночі збили один ворожий "шахед"14.06.24, 08:47 • 26713 переглядiв

Довідково

Рекреаційні зони - ділянки суходолу та водного простору, призначені для організованого масового відпочинку населення і туризму.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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