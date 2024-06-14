Ворог вранці обстріляв зону відпочинку в Очакові на Миколаївщині: сталася пожежа
Київ • УНН
Ворог обстріляв рекреаційну зону Очакова Миколаївської області з окупованого Кінбурнського півострова, внаслідок чого виникла пожежа в дерев'яних будиночках, яку вдалося швидко ліквідувати без жертв.
Російські війська сьогодні вранці обстріляли рекреаційну зону Очакова Миколаївської області, внаслідок чого сталася пожежа в дерев'яних будиночках, повідомили у ДСНС України у п'ятницю, пише УНН.
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"Сьогодні зранку ворог обстріляв рекреаційну зону міста Очаків, що на Миколаївщині. Артобстріл здійснено з тимчасово окупованого Кінбурнського півострова. Виникла пожежа дерев'яних будиночків", - повідомили у ДСНС у соцмережах.
Вогнеборці, як вказано, оперативно загасили загорання.
Інформація щодо постраждалих не надходила.
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Рекреаційні зони - ділянки суходолу та водного простору, призначені для організованого масового відпочинку населення і туризму.