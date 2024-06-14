Киев • УНН
Враг обстрелял рекреационную зону Очакова Николаевской области с оккупированного Кинбурнского полуострова, в результате чего возник пожар в деревянных домиках, который удалось быстро ликвидировать без жертв.
Российские войска сегодня утром обстреляли рекреационную зону Очакова Николаевской области, в результате чего произошел пожар в деревянных домиках, сообщили в ГСЧС Украины в пятницу, пишет УНН.
Детали
"Сегодня утром враг обстрелял рекреационную зону города Очаков, что на Николаевщине. Артобстрел осуществлен с временно оккупированного Кинбурнского полуострова. Возник пожар деревянных домиков", - сообщили в ГСЧС в соцсетях.
Пожарные, как указано, оперативно потушили возгорание.
Информация о пострадавших не поступала.
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Справочно
Рекреационные зоны - участки суши и водного пространства, предназначенные для организованного массового отдыха населения и туризма.