Российские войска сегодня утром обстреляли рекреационную зону Очакова Николаевской области, в результате чего произошел пожар в деревянных домиках, сообщили в ГСЧС Украины в пятницу, пишет УНН.

Детали

"Сегодня утром враг обстрелял рекреационную зону города Очаков, что на Николаевщине. Артобстрел осуществлен с временно оккупированного Кинбурнского полуострова. Возник пожар деревянных домиков", - сообщили в ГСЧС в соцсетях.

Пожарные, как указано, оперативно потушили возгорание.

Информация о пострадавших не поступала.

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Справочно

Рекреационные зоны - участки суши и водного пространства, предназначенные для организованного массового отдыха населения и туризма.