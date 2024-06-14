В ночь на 14 июня силы противовоздушной обороны сбили один вражеский "шахед" в Николаевской области, а накануне россияне совершили ракетные и беспилотные обстрелы сел региона, повредив здания и линии электропередач, но не вызвав жертв.
В Николаевской области в ночь на 14 июня силы противовоздушной обороны сбили один вражеский БпЛА типа "Shahed-131/136". За прошедшие сутки россияне нанесли ракетный удар по открытой территории Шевченковской громады. Также ударили с FPV - дрона по поселкам Дмитровка и Солончаки Куцурубской громады. Об этом сообщил председатель ОВА Виталий Ким, передает УНН.
Ночью, на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны был уничтожен один вражеский БпЛА типа "Shahed-131/136"
По его словам, вчера, 13 июня, в 09:00 враг направил дрон-камикадзе типа FPV по с. Дмитровка Куцурубской общины. В результате атаки повреждено хозяйственное здание. Пострадавших нет.
Днем, 13 июня, в 13:54 враг нанес ракетный удар по открытой территории за пределами населенного пункта Шевченковской общины. Также обошлось без пострадавших.
Кроме того, в 16:10 удар дронами-камикадзе типа FPV потерпело с. Солончаки Куцурубской общины. Повреждена линия электропередач. В результате чего были обесточены два населенных пункта общины, сейчас электроснабжение восстановлено. Пострадавших нет.
На Днепропетровщине силы ПВО уничтожили пять шахедов14 июня 2024, 04:43 • 21713 просмотров