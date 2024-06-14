В Николаевской области в ночь на 14 июня силы противовоздушной обороны сбили один вражеский БпЛА типа "Shahed-131/136". За прошедшие сутки россияне нанесли ракетный удар по открытой территории Шевченковской громады. Также ударили с FPV - дрона по поселкам Дмитровка и Солончаки Куцурубской громады. Об этом сообщил председатель ОВА Виталий Ким, передает УНН.

Ночью, на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны был уничтожен один вражеский БпЛА типа "Shahed-131/136" - написал Ким.

По его словам, вчера, 13 июня, в 09:00 враг направил дрон-камикадзе типа FPV по с. Дмитровка Куцурубской общины. В результате атаки повреждено хозяйственное здание. Пострадавших нет.

Днем, 13 июня, в 13:54 враг нанес ракетный удар по открытой территории за пределами населенного пункта Шевченковской общины. Также обошлось без пострадавших.

Кроме того, в 16:10 удар дронами-камикадзе типа FPV потерпело с. Солончаки Куцурубской общины. Повреждена линия электропередач. В результате чего были обесточены два населенных пункта общины, сейчас электроснабжение восстановлено. Пострадавших нет.

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