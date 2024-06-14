На Миколаївщині вночі збили один ворожий "шахед"
Київ • УНН
У ніч на 14 червня сили протиповітряної оборони збили один ворожий "шахед" у Миколаївській області, а напередодні росіяни здійснили ракетні та безпілотні обстріли сіл регіону, пошкодивши будівлі та лінії електропередач, але не спричинивши жертв.
У Миколаївській області у ніч на 14 червня сили протиповітряної оборони збили один ворожий БпЛА типу "Shahed-131/136". Минулої доби росіяни завдали ракетного удару по відкритій території Шевченківської громади. Також вдарили із FPV - дрону по селищах Дмитрівка та Солончаки Куцурубської громади. Про це повідомив голова ОВА Віталій Ким, передає УНН.
Вночі, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було знищено один ворожий БпЛА типу "Shahed-131/136"
За його словами, учора, 13 червня, о 09:00 ворог спрямував дрон-камікадзе типу FPV по с. Дмитрівка Куцурубської громади. Внаслідок атаки пошкоджено господарчу будівлю. Постраждалих немає.
Вдень, 13 червня, о 13:54 ворог завдав ракетного удару по відкритій території за межами населеного пункту Шевченківської громади. Також обійшлось без постраждалих.
Крім того, о 16:10 удару дронами-камікадзе типу FPV зазнало с. Солончаки Куцурубської громади. Пошкоджено лінію електропередач. Внаслідок чого було знеструмлено два населені пункти громади, наразі електропостачання відновлено. Постраждалих немає.
На Дніпропетровщині сили ППО знищили п’ять шахедів14.06.24, 07:43 • 35419 переглядiв