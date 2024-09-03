Ворог скинув вибухівку з дронами на будинок в селищі на Херсонщині: є загиблий
Київ • УНН
У селищі Велетенське Херсонської області російські війська скинули вибухівку з дрона на житловий будинок. Внаслідок атаки загинув 50-річний місцевий житель.
російські війська атакували з дрона житловий будинок в селищі Велетенське Херсонської області, внаслідок чого смертельні поранення дістав місцевий житель. Про це у вівторок повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
росіяни атакували з дрона житловий будинок у Велетенському. Через скидання вибухівки з БпЛА смертельні поранення дістав місцевий житель 1973 року народження
Доповнення
Російські війська у Херсонській області вбили велосипедиста в Кізомисі та ще одного чоловіка в Садовому. У Садовому також поранено 62-річну жінку, яку доставили до лікарні.