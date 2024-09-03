На Херсонщині атаки рф забрали життя ще двох людей, жінка поранена
Київ • УНН
Окупанти вбили велосипедиста в Кізомисі та чоловіка в Садовому. У Садовому також поранено 62-річну жінку, яку доставили до лікарні з вибуховою травмою та пораненнями.
Російські війська у Херсонській області вбили велосипедиста в Кізомисі та ще одного чоловіка в Садовому. У Садовому також поранено 62-річну жінку, яку доставили до лікарні, повідомили у Херсонській ОВА та голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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За даними Херсонської ОВА, російські військові вбили жителя Кізомиса. "Сьогодні зранку окупанти атакували з дрона 45-річного чоловіка, який їхав на велосипеді. На жаль, через ворожу атаку він дістав поранення, несумісні з життям", - повідомили в ОВА у Telegram.
Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, також російська армія вкрила вогнем житловий будинок у Садовому.
"У власній оселі травми, несумісні з життям, дістав 67-річний чоловік. Також постраждала 62-річна жінка. У неї – вибухова травма, уламкове поранення передпліччя та стегна. Потерпілу доставили до лікарні", - повідомив Прокудін у Telegram.
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