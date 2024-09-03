В Херсонской области атаки рф унесли жизни еще двух человек, женщина ранена

Российские войска в Херсонской области убили велосипедиста в Кизомысе и еще одного мужчину в Садовом. В Садовом также ранена 62-летняя женщина, которую доставили в больницу, сообщили в Херсонской ОВА и глава Херсонской ОВА Александр Прокудин во вторник, пишет УНН.

Детали

По данным Херсонской ОВА, российские военные убили жителя Кизомыса. "Сегодня утром оккупанты атаковали с дрона 45-летнего мужчину, который ехал на велосипеде. К сожалению, из-за вражеской атаки он получил ранения, несовместимые с жизнью", - сообщили в ОВА в Telegram.

Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, также российская армия накрыла огнем жилой дом в Садовом.

"В собственном доме травмы, несовместимые с жизнью, получил 67-летний мужчина. Также пострадала 62-летняя женщина. У нее - взрывная травма, осколочное ранение предплечья и бедра. Пострадавшую доставили в больницу", - сообщил Прокудин в Telegram.

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