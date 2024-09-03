Враг сбросил взрывчатку с дронами на дом в поселке на Херсонщине: есть погибший

российские войска атаковали с дрона жилой дом в поселке Велетенское Херсонской области, в результате чего смертельные ранения получил местный житель. Об этом во вторник сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

россияне атаковали с дрона жилой дом в Великанском. Из-за сброса взрывчатки с БпЛА смертельные ранения получил местный житель 1973 года рождения - написал Прокудин в Telegram.

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Российские войска в Херсонской области убили велосипедиста в Кизомысе и еще одного мужчину в Садовом. В Садовом также ранена 62-летняя женщина, которую доставили в больницу.

