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Ворог протягом дня двічі бив по Нікопольщині: жертв немає

Київ • УНН

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Російські загарбники атакували Нікопольський район Дніпропетровщини вночі, використовуючи дрони-камікадзе та важку артилерію. За повідомленням голови ОВА, обстріли не призвели до жертв.

Загарбники обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини вночі. Атаки здійснювалися за допомогою дронів-камікадзе та важкої артилерії. Обійшлося без жертв. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

Ще двічі ворог цілив по Нікопольщині. Й обидва рази – по Марганецькій громаді. Спершу агресор скинув боєприпас з БпЛА. Потім – вдарив з важкої артилерії. Люди неушкоджені

- повідомив Лисак.

Нагадаємо

Загарбники обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини вночі. Атаки здійснювалися за допомогою дронів-камікадзе та важкої артилерії, але обійшлося без жертв.

Павло Башинський

Павло Башинський

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