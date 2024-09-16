Ворог протягом дня двічі бив по Нікопольщині: жертв немає
Київ • УНН
Російські загарбники атакували Нікопольський район Дніпропетровщини вночі, використовуючи дрони-камікадзе та важку артилерію. За повідомленням голови ОВА, обстріли не призвели до жертв.
Загарбники обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини вночі. Атаки здійснювалися за допомогою дронів-камікадзе та важкої артилерії. Обійшлося без жертв. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Деталі
Ще двічі ворог цілив по Нікопольщині. Й обидва рази – по Марганецькій громаді. Спершу агресор скинув боєприпас з БпЛА. Потім – вдарив з важкої артилерії. Люди неушкоджені
Нагадаємо
Загарбники обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини вночі. Атаки здійснювалися за допомогою дронів-камікадзе та важкої артилерії, але обійшлося без жертв.