Враг в течение дня дважды бил по Никопольщине: жертв нет
Киев • УНН
Российские захватчики атаковали Никопольский район Днепропетровщины ночью, используя дроны-камикадзе и тяжелую артиллерию. По сообщению главы ОВА, обстрелы не привели к жертвам.
Захватчики обстреляли Никопольский район Днепропетровщины ночью. Атаки осуществлялись с помощью дронов-камикадзе и тяжелой артиллерии. Обошлось без жертв. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Еще дважды враг целился по Никопольщине. И оба раза - по Марганецкой громаде. Сначала агрессор сбросил боеприпас с БПЛА. Затем - ударил из тяжелой артиллерии. Люди невредимы
Напомним,
Захватчики обстреляли Никопольский район Днепропетровщины ночью. Атаки осуществлялись с помощью дронов-камикадзе и тяжелой артиллерии, но обошлось без жертв.