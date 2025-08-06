Ворог прагне взяти під контроль острови: рф збільшила на Херсонському напрямку кількість штурмових дій - Волошин
Київ • УНН
Російські війська значно збільшили кількість штурмових дій на Херсонському напрямку, особливо в острівній зоні. Ворог прагне взяти під контроль острови, щоб наблизитися до Дніпра та висадитися на правому березі.
Росіяни значно збільшили за останні декілька днів кількість штурмових дій на Херсонському напрямку. Про це заявив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин в ефірі телемарафону, передає УНН.
За декілька останніх днів ворог значно збільшив кількість штурмових дій саме на Херсонському напрямку. Але це він збільшив кількість по всій острівній зоні...Починаючи з півдня закінчуючи Антонівськими мостами - залізничим та автомобільним. На кожному з цих островів, які є - це й Забич, Великий Потьомкін (Великий Вільховий- ред.), Білогрудів, противник проводить по одну-дві штурмові дії
Він зазначив, що ворог намагається взяти під контроль цю острівну зону для того, щоб підійти ближче до русла Дніпра й починати звідти якісь штурмові, форсувальні дії для того, щоб висадитися на правий берег.
Проте вся ця зона перебуває під контролем Сил оборони України й ми знищуємо та присікаємо всі спроби ворога захопити хоч якийсь плацдарм в цій острівній зоні
Доповнення
У липні Волошин повідомляв, що окупанти активізували атаки на острови на Придніпровському напрямку.