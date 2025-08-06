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Ворог прагне взяти під контроль острови: рф збільшила на Херсонському напрямку кількість штурмових дій - Волошин

Київ • УНН

 • 1088 перегляди

Російські війська значно збільшили кількість штурмових дій на Херсонському напрямку, особливо в острівній зоні. Ворог прагне взяти під контроль острови, щоб наблизитися до Дніпра та висадитися на правому березі.

Ворог прагне взяти під контроль острови: рф збільшила на Херсонському напрямку кількість штурмових дій - Волошин

Росіяни значно збільшили за останні декілька днів кількість штурмових дій на Херсонському напрямку. Про це заявив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин в ефірі телемарафону, передає УНН.

За декілька останніх днів ворог значно збільшив кількість штурмових дій саме на Херсонському напрямку. Але це він збільшив кількість по всій острівній зоні...Починаючи з півдня закінчуючи Антонівськими мостами - залізничим та автомобільним. На кожному з цих островів, які є - це й Забич, Великий Потьомкін (Великий Вільховий- ред.), Білогрудів, противник проводить по одну-дві штурмові дії 

- розповів Волошин.

Він зазначив, що ворог намагається взяти під контроль цю острівну зону для того, щоб підійти ближче до русла Дніпра й починати звідти якісь штурмові, форсувальні дії для того, щоб висадитися на правий берег.

Проте вся ця зона перебуває під контролем Сил оборони України й ми знищуємо та присікаємо всі спроби ворога захопити хоч якийсь плацдарм в цій острівній зоні 

- сказав Волошин.

Доповнення

У липні Волошин повідомляв, що окупанти активізували атаки на острови на Придніпровському напрямку.

Анна Мурашко

Війна
Збройні сили України
Україна
Херсон