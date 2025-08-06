Враг стремится взять под контроль острова: рф увеличила на Херсонском направлении количество штурмовых действий - Волошин
Киев • УНН
Российские войска значительно увеличили количество штурмовых действий на Херсонском направлении, особенно в островной зоне. Враг стремится взять под контроль острова, чтобы приблизиться к Днепру и высадиться на правом берегу.
Россияне значительно увеличили за последние несколько дней количество штурмовых действий на Херсонском направлении. Об этом заявил представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в эфире телемарафона, передает УНН.
За несколько последних дней враг значительно увеличил количество штурмовых действий именно на Херсонском направлении. Но это он увеличил количество по всей островной зоне... Начиная с юга заканчивая Антоновскими мостами - железнодорожным и автомобильным. На каждом из этих островов, которые есть - это и Забыч, Большой Потемкин (Большой Ольховый - ред.), Белогрудов, противник проводит по одному-два штурмовых действия
Он отметил, что враг пытается взять под контроль эту островную зону для того, чтобы подойти ближе к руслу Днепра и начинать оттуда какие-то штурмовые, форсирующие действия для того, чтобы высадиться на правый берег.
Однако вся эта зона находится под контролем Сил обороны Украины и мы уничтожаем и пресекаем все попытки врага захватить хоть какой-то плацдарм в этой островной зоне
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В июле Волошин сообщал, что оккупанты активизировали атаки на острова на Приднепровском направлении.