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Ворог атакував Миколаївщину дроном FPV: постраждалих немає

Ворог атакував Миколаївщину дроном FPV: постраждалих немає

Київ • УНН

 • 35960 перегляди

У Куцурубській громаді Миколаївського району зафіксовано атаку ворожого дрона типу FPV. За повідомленням голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, внаслідок нападу ніхто не постраждав.

Ворог атакував Миколаївщину дроном. На щастя, постраждалих немає. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

Деталі

За інформацією районних військових адміністрацій, 8 жовтня о 13:58 у Куцурубській громаді Миколаївського району було зафіксовано атаку з боку ворога, яка була здійснена за допомогою дрона типу FPV. На щастя, внаслідок нападу постраждалих немає.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
vitalii-kimВіталій Кім
mykolaivМиколаїв

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