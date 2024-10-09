Ворог атакував Миколаївщину дроном FPV: постраждалих немає
Київ • УНН
У Куцурубській громаді Миколаївського району зафіксовано атаку ворожого дрона типу FPV. За повідомленням голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, внаслідок нападу ніхто не постраждав.
Ворог атакував Миколаївщину дроном. На щастя, постраждалих немає. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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За інформацією районних військових адміністрацій, 8 жовтня о 13:58 у Куцурубській громаді Миколаївського району було зафіксовано атаку з боку ворога, яка була здійснена за допомогою дрона типу FPV. На щастя, внаслідок нападу постраждалих немає.
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