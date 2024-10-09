Враг атаковал Николаевскую область дроном FPV: пострадавших нет
Киев • УНН
В Куцурубской громаде Николаевского района зафиксирована атака вражеского дрона типа FPV. По сообщению председателя Николаевской ОГА Виталия Кима, в результате нападения никто не пострадал.
Враг атаковал Николаевскую область дроном. К счастью, пострадавших нет. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.
Детали
По информации районных военных администраций, 8 октября в 13:58 в Куцурубской громаде Николаевского района была зафиксирована атака со стороны врага, которая была осуществлена с помощью дрона типа FPV. К счастью, в результате нападения пострадавших нет.
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