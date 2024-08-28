Ворог атакував Кривий Ріг: 3 постраждалих, пошкоджено інфраструктуру

У Кривому Розі, який перебуває у жалобі, російські війська знову атакували цивільних, внаслідок удару ворога постраждали 3 людини, пошкоджено інфраструктуру, сталася пожежа, повідомив у середу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Коли Кривий Ріг у жалобі, ворог знову атакує. І вкотре цілить по цивільним. На зараз відомо про 3 постраждалих. У місті пошкоджені інфраструктура та авто. Також сталося займання