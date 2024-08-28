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Ворог атакував Кривий Ріг: 3 постраждалих, пошкоджено інфраструктуру

Ворог атакував Кривий Ріг: 3 постраждалих, пошкоджено інфраструктуру

Київ • УНН

 • 18401 перегляди

У Кривому Розі, який перебуває у жалобі, ворог знову атакував цивільних. Внаслідок нападу постраждали 3 людини, пошкоджено інфраструктуру та автомобілі, сталося займання.

У Кривому Розі, який перебуває у жалобі, російські війська знову атакували цивільних, внаслідок удару ворога постраждали 3 людини, пошкоджено інфраструктуру, сталася пожежа, повідомив у середу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Коли Кривий Ріг у жалобі, ворог знову атакує. І вкотре цілить по цивільним. На зараз відомо про 3 постраждалих. У місті пошкоджені інфраструктура та авто. Також сталося займання

- написав Лисак у Telegram.

У Кривому Розі чули вибух після попередження ПС ЗСУ про загрозу балістики28.08.24, 10:48 • 28823 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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