Ворог атакував Кривий Ріг: 3 постраждалих, пошкоджено інфраструктуру
Київ • УНН
У Кривому Розі, який перебуває у жалобі, ворог знову атакував цивільних. Внаслідок нападу постраждали 3 людини, пошкоджено інфраструктуру та автомобілі, сталося займання.
У Кривому Розі, який перебуває у жалобі, російські війська знову атакували цивільних, внаслідок удару ворога постраждали 3 людини, пошкоджено інфраструктуру, сталася пожежа, повідомив у середу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
Коли Кривий Ріг у жалобі, ворог знову атакує. І вкотре цілить по цивільним. На зараз відомо про 3 постраждалих. У місті пошкоджені інфраструктура та авто. Також сталося займання
У Кривому Розі чули вибух після попередження ПС ЗСУ про загрозу балістики28.08.24, 10:48 • 28823 перегляди