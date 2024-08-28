Враг атаковал Кривой Рог: 3 пострадавших, повреждена инфраструктура
Киев • УНН
В Кривом Роге, который находится в трауре, враг снова атаковал гражданских. В результате нападения пострадали 3 человека, повреждены инфраструктура и автомобили, произошло возгорание.
В Кривом Роге, который находится в трауре, российские войска снова атаковали гражданских, в результате удара врага пострадали 3 человека, повреждена инфраструктура, произошел пожар, сообщил в среду глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
Когда Кривой Рог в трауре, враг снова атакует. И в очередной раз целится по гражданским. На сейчас известно о 3 пострадавших. В городе повреждены инфраструктура и авто. Также произошло возгорание
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