В Кривом Роге слышали взрыв после предупреждения ВС ВСУ об угрозе баллистики
Киев • УНН
В Кривом Роге зафиксирован звук взрыва. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с востока и призвали жителей города укрыться в укрытиях.
В Кривом Роге сообщили о звуке взрыва. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения, пишет УНН.
Детали
"В Кривом Роге слышен звук взрыва", - сообщило „Суспільне".
В Днепропетровской и ряде областей - воздушная тревога.
ВС ВСУ перед этим сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с востока. И призвали Кривой Рог укрыться в укрытиях.
У Кривому Розі оголошено День жалоби: 4 загиблих під завалами готелю28 августа 2024, 05:00 • 24005 просмотров